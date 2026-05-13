9-летняя девочка попала в больницу после падения с качелей в Воронеже

В ряде региональных пабликов появились посты о том, что на детской площадке, расположенной на улице Генерала Лизюкова в Воронеже, 9-летняя девочка упала с качелей из-за оборвавшегося крепления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. В результате случившегося ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи СК осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, дабы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетней.

- Допрашиваются свидетели и представитель УК, выполняется комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - резюмировали в СК.

