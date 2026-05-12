Воронежец пришел в арбитражный суд с телескопической дубинкой

Попытка пронести запрещенный предмет в здание Арбитражного суда пресечена судебными приставами. Мужчина, собиравшийся на заседание, имел при себе телескопическую дубинку. Об этом рассказали в УФССП по Воронежской области 12 мая.

Инцидент произошел при проходе через пост охраны. Приставы попросили гражданина предъявить содержимое ручной клади во время досмотра. В сумке у посетителя была обнаружена дубинка. На замечание пристава воронежец ответил, что «постоянно ходит с ней» и не знал о запрете. Мужчина был отстранен от участия в заседании.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судебного пристава о запрете проноса предметов в здание суда»). Ему грозит штраф.

УФССП России по Воронежской области напоминает: полный перечень запрещенных предметов (оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики) размещен при входе в каждый суд. Только за первый квартал 2026 года сотрудники ведомства пресекли 2340 попыток проноса запрещенных предметов. В 44 случаях у граждан изымалось газовое и травматическое оружие.