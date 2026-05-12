В воронежской Кантемировке мужчину будут судить за наркотики и взятку полицейскому

В Кантемировском районе Воронежской области перед судом предстанет 26-летний местный житель. Ему инкриминируют незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре региона 12 мая.

По данным следствия, в феврале 2026 года молодой человек приобрел наркотическое средство. Часть вещества он употребил сразу, остаток решил хранить при себе.

В тот же день его остановили полицейские. В ходе досмотра наркотики были обнаружены и изъяты. Желая избежать уголовной ответственности, задержанный предложил правоохранителю взятку в размере 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции от получения денег отказался.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.