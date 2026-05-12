В Воронеже полиция ищет пострадавших от главы риэлторского агентства

В Воронеже сотрудники отдела полиции № 5 проводят проверку в отношении 60-летней женщины — генерального директора риэлторского агентства на улице Ворошилова. Она подозревается в серии мошенничеств в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2025 по 2026 год злоумышленница убеждала клиентов инвестировать в «выгодные» объекты недвижимости и предлагала оформить займы под высокий процент. Обещая скорую прибыль и надежные сделки, она получила от граждан более 50 миллионов рублей. После того, как ей поступали деньги, она прекращала всякое общение.

В настоящий момент в полицию поступило 31 заявление. Правоохранители полагают, что жертв может быть значительно больше.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий данной гражданки, просьба незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по городу Воронежу по телефонам: 269-63-02 или 8-999-435-31-84