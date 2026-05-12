За неделю 7 пропавших найдены погибшими в Воронежской области

С 4 апреля по 10 мая 2026 года на горячую линию воронежского поискового отряда «Лиза Аллерт» поступило 27 заявок. Статус «Найден, жив» получили 18 человек, еще четверо разыскиваются до сих пор, семеро найдены погибшими. Об этом сообщили добровольцы в соцсетях.

Одна заявка осталась неподтвержденной, а для 2 потерявшихся людей удалось найти родных. За этот период в отряде зафиксировали несколько срочных вызовов.

Так, 6 мая подросток 12 лет вернулся домой самостоятельно. Пропавшего 88-летнего дедушку нашел случайный прохожий, который увидел ориентировку в интернете.

8 мая две дезориентированные пожилые женщины найдены (работал «Островок безопасности»). 75-летняя бабушка вернулась сама, 91-летнюю в Острогожском районе нашли прохожие.

9 мая женщина 43 лет вернулась сама, женщина 44 лет найдена прохожим. Полицейские обнаружили 8-летнего ребенка, пропавшего накануне, он в безопасности.

10 мая двое 8-летних детей найдены быстро. Мужчина 44 лет с проблемами со здоровьем, пропавший в лесу, найден живым. Женщина 57 лет найдена родственниками. По одной из заявок (67-летняя бабушка из Курской области) добровольцы получили сообщение о гибели.

Добровольцы напомнили: если пропал близкий человек, звоните 112 или на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52.