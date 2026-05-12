Женщина с ножом задержана после убийства гостя на Московском проспекте в Воронеже

Вечером 11 мая в Воронеже в квартире дома на Московском проспекте обнаружено тело 46-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержана 34-летняя хозяйка жилья. Следователи СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, преступление произошло во время совместного распития спиртного. Между подозреваемой и ее знакомым вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Как оказалось, подозреваемая ранее судима за аналогичное преступление. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантки. На месте происшествия следователи изъяли орудие убийства и другие вещдоки, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления и иные объекты, имеющие значение для расследования, — сообщили в региональном управлении СКР.