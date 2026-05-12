НовостиОбщество12 мая 2026 14:29

Жители Северного микрорайона Воронежа остались без света вечером 12 мая

Обесточены адреса на нескольких улицах
Евгения ФРОЛОВА

Во вторник, 12 мая, незадолго до окончания первого дня короткой рабочей недели в Воронеже отключили электричество в нескольких многоквартирных домах Северного микрорайона. О проблемах с подачей ресурса горожане сообщили в соцсетях.

Как уточнили на горячей линии ПАО «Россети Центр», в настоящее время обесточены адреса на нескольких улицах:

· ул. Хользунова,

· ул. Владимира Невского,

· ул. Генерала Лизюкова,

· Московский проспект.

Энергетики планируют завершить работы и вернуть свет в дома жителей к 18:50.