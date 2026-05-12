Губернатор Гусев объявил опасность атаки БПЛА в Воронежской области

12 мая в 17:05 губернатор Александр Гусев сообщил жителям Воронежской области об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона призвал сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, - написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАХ.

Это уже второе предупреждение об угрозе с воздуха за сутки в регионе. Предыдущая опасность атаки БПЛА действовала ночью и была отменена утром в 8:35.