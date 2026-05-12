Воронежский студент взял три кредита, пытаясь устроить девушку на удаленку

Фото из архива КП

За выходные киберпреступники похитили деньги у 15 жителей региона. В одном из случаев 19-летний студент оформил на себя кредиты и перевел аферистам почти 300 тысяч рублей, пытаясь помочь девушке с «обучением» для будущей работы. Об этом рассказали 12 мая в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, девушка молодого человека нашла в интернете канал с вакансиями для удаленной работы. Организаторы сначала списали с нее 4 500 рублей за обучение созданию контента, а затем убедили взять кредит.

Желая поддержать подругу, студент оформил на себя три онлайн-кредита в разных банках. Мошенники убедили его, что деньги необходимо переводить с карты на карту для защиты кредитной истории и предотвращения блокировок. В итоге потерпевший перевел злоумышленникам 290 000 рублей.

Обман раскрылся только после звонка из настоящей службы безопасности банка, где молодому человеку сообщили о подозрительных транзакциях.

Всего за прошедшие выходные от действий киберпреступников пострадали девять граждан, еще у шести похищены средства с банковской карты. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».