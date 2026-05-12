Воронежцам напомнили о длинных выходных в середине июня

Жителям Воронежской области напомнили о графике работы на июнь. В середине первого летнего месяца ожидаются три выходных дня подряд в связи с празднованием Дня России.

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, нерабочими будут 12, 13 и 14 июня (пятница, суббота и воскресенье). При этом предшествующая отдыху неделя станет сокращенной — работать воронежцам придется всего четыре дня: с 8 по 11 июня.

Также уточняется график на вторую половину 2026 года. День народного единства (4 ноября) выпадает на среду, поэтому переносов выходных не ожидается. Новогодние каникулы начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до воскресенья, 10 января 2027 года. Им будет предшествовать трехдневная рабочая неделя.