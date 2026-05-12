Власти Воронежской области не будут переводить школы на дистант из-за угроз БПЛА

Фото из архива КП

В школах Воронежской области не планируют вводить дистанционное обучение в связи с угрозой атак беспилотников. Об этом 12 мая сообщили в региональном правительстве.

Там подчеркнули:

- В Воронежской области все дополнительные меры безопасности применяются, исходя из оперативной обстановки.

При этом в соседних регионах решение оказалось иным. В Липецкой области из-за возможных провокаций со стороны Украины школьников перевели на «удаленку» 12 и 13 мая. Для младших классов, которые не с кем оставить дома, а также в детских садах организованы дежурные группы — для их посещения необходимо заявление родителей. Все массовые мероприятия в липецких образовательных учреждениях отменены.

Кроме того, с 12 по 14 мая включительно на дистанционный формат обучения перешли школьники Пензенской области. Как уточнил губернатор, в эти дни удаленно будут заниматься также студенты колледжей и вузов.