Сельчанин в Воронежской области украл из магазина алкоголь и кофе, но попал на видео

В селе Репьевка полицейские задержали 53-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в грабеже. Мужчина вынес из сетевого магазина товары не заплатив на кассе. Об этом 12 мая рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 5 мая на улице Воронежская. Злоумышленник сложил в синий пакет несколько бутылок с алкоголем и пачку кофе, после чего направился к выходу, проигнорировав кассовую зону.

Хищение заметила директор магазина, наблюдавшая за происходящим по камерам видеонаблюдения. Продавец и уборщица попытались догнать нарушителя на улице, но ему удалось скрыться. Ущерб составил 1 490 рублей.

Участковые оперативно установили личность подозреваемого по записям с камер и задержали его. В отделе мужчина отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.