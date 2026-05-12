В райцентре под Воронежем задержали пособницу аферистов, забравших у пенсионерки 1,2 млн руб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Новой Усмани воронежские полицейские задержали пособницу мошенников.

В полицию обратилась 66-летняя пенсионерка, которая передала преступникам 1,2 млн рублей. Женщина призналась, что даже не подозревала, что общается с преступниками. Ее напугали, что ей грозит обвинение в «финансировании терроризма» и пригрозили обыском для изъятия незадекларированных средств. Женщина по указке аферистов обналичила все сбережения и вручила их курьеру, назвав по требованию звонивших специальное «кодовое слово».

Курьершу задержали. 21-летняя жительница Краснодарского края призналась, что нашла предложение о легком заработке в мессенджере. Теперь ей придется ответить за мошенничество.