В Воронеже завели дело из-за разрушающегося многоквартирного дома на Электросигнальной

В воронежских пабликах и СМИ распространилась информация о критическом состоянии многоквартирного дома на улице Электросигнальной. По данным очевидцев, здание постепенно разрушается: кровля пропускает воду, в квартирах появилась сырость и плесень. Местные жители жалуются, что антисанитария негативно сказывается на их здоровье.

Авторы публикаций винят во всем управляющую компанию, которая годами бездействует и не следит за общедомовым имуществом. Из-за ненадлежащего содержания крыши и подъездов дом пришел в непригодное для нормальной жизни состояние.

Ситуацией заинтересовались следователи. В СУ СК России по Воронежской области сообщили, что по факту происходящего уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это означает, что правоохранители усмотрели в действиях (или бездействии) ответственных лиц прямую угрозу для жизни и здоровья людей.

Сейчас следователи проводят проверку, допрашивают свидетелей и изучают документацию. В СК пообещали принять все меры для восстановления нарушенных прав жильцов и выяснить точные причины разрушения дома.