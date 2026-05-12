В воронежском парке покажут космический перфоманс

16 мая в парке «Орленок» пройдет перформанс «Семь шагов в небо». Проект посвящен 100-летию воронежского ученого и космонавта Константина Феоктистова. На фасаде «Матрешки» и на территории зеленой зоны покажут историю отечественной космонавтики, опираясь на книгу Константина Феоктистова. Художница Дарья Голубева переведет этапы развития космонавтики - от первых идей и чертежей до запуска спутников, полета человека в космос и появления орбитальных станций - в визуальный и эмоциональный язык, соединяя архивные фото- и видеоматериалы со сгенерированной анимацией.

- «Семь шагов в небо» - это история развития космонавтики, представленная как живой процесс, полный ожидания, риска, открытий и вопросов о будущем человека за пределами Земли. Зрители окажутся в центре звукового пространства с эффектом движения, где электроакустика и живые инструменты соединятся в многослойный «космический» саунд, - отметили организаторы.

За звук отвечают Олег Сальков, Денис Успенский и Максим Жриводкин.

Начало в 20.30, вход свободный. 12+