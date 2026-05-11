Коммунальные службы перешли на усиленную работу из-за непогоды в Воронеже

Воронежский «Водоканал» перешел на усиленный режим работы из-за затяжных дождей. Для оперативного устранения аварий в городе ввели режим повышенной готовности. На улицах круглосуточно дежурят более 30 аварийных бригад и 140 единиц спецтехники. Главная задача специалистов — обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения и очистных сооружений в условиях непогоды. Об этом в ресурсоснабжающей организации сообщили 11 мая.

Специалисты предприятия обратились к жителям с просьбой не открывать крышки канализационных люков для слива дождевой воды. Потоки ливня заносят в систему крупный мусор, камни и автомобильные покрышки, на которые городская канализация не рассчитана. Это приводит к серьезным засорам и поломкам насосных станций, что только усугубляет ситуацию с подтоплениями.

Кроме того, открытые колодцы представляют смертельную опасность для прохожих и животных, особенно когда они скрыты под толщей воды. Также отсутствие крышек на дорогах часто становится причиной тяжелых ДТП. Жителей призывают не вмешиваться в работу инженерных сетей и сообщать о замеченных нарушениях в диспетчерскую службу.