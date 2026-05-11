Бастрыкин взял под контроль дело об опасной детской площадке под Воронежем

Ситуация в Острогожске накалилась после того, как в мае этого года на площадке серьезно пострадал ребенок — он упал с высоты из-за неисправных конструкций Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с разрушением детской площадки в микрорайоне Северном города Острогожска. Глава ведомства поручил региональному следственному управлению отчитаться не только о ходе следствия, но и о том, что делается для того, чтобы наконец отремонтировать игровой объект. Об этом сообщили в региональном СУ СК 11 мая.

Ситуация в Острогожске накалилась после того, как в мае этого года на площадке серьезно пострадал ребенок — он упал с высоты из-за неисправных конструкций. Местные жители давно жаловались на аварийное состояние оборудования: качели и лестницы сломаны, у горок нет защитных ограждений, а под ними — безопасного покрытия. Несмотря на то, что люди регулярно платят деньги за благоустройство территории, чинить площадку никто не спешил.

В настоящее время по факту ненадлежащего содержания объекта уже возбуждено уголовное дело.