В Воронеже выставили на продажу популярную кондитерскую за 7 миллионов рублей

По словам собственника, ежемесячно на содержание штата из пяти сотрудников уходит 250 тысяч рублей, а аренда помещения обходится в 292 тысячи Фото: скриншот.

В Воронеже выставили на продажу известную кондитерскую Mon Baton, которая работает в Северном микрорайоне уже пять лет. Заведение площадью 300 кв. метров расположено на первой линии в ЖК «230 футов» на улице Владимира Невского. Собственник оценил полностью укомплектованный бизнес в 7 миллионов рублей, подчеркивая высокую инвестиционную привлекательность объекта: при ежемесячной чистой прибыли в 500 тысяч рублей вложения должны окупиться за три года. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов 1 мая.

По словам собственника, ежемесячно на содержание штата из пяти сотрудников уходит 250 тысяч рублей, а аренда помещения обходится в 292 тысячи. Гостевой зал кондитерской рассчитан на 40 посадочных мест. Новый владелец получит объект в формате «заходи и работай» — в стоимость лота включен полный парк профессионального оборудования и все маркетинговые активы.

Техническое оснащение включает кофемашину, качественную технику, индукционные плиты, холодильные столы и системы климат-контроля. Вместе с оборудованием передаются права на мобильное приложение, веб-сайт, раскрученные социальные сети и наработанную за годы базу лояльных клиентов.