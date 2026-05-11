Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 мая 2026 10:34

Воронежские кардиологи выявили редкую «мужскую» патологию у 74-летней женщины

Врачи БСМП №1 спасли пациентку от внезапной остановки сердца
Анастасия АСТАШОВА
Чтобы обезопасить жизнь пациентки, врачи приняли решение об экстренной установке имплантируемого электрокардиостимулятора (ЭКС)

Чтобы обезопасить жизнь пациентки, врачи приняли решение об экстренной установке имплантируемого электрокардиостимулятора (ЭКС)

Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Врачи воронежской БСМП №1 выявили редчайшую патологию сердца у 74-летней пациентки, которая годами списывала недомогание на простую слабость. Кардиологи распознали синдром Бругада — опасное генетическое нарушение, которое обычно встречается у мужчин в возрасте 30–40 лет. Случай стал уникальным для медицинской практики, так как у пожилой женщины отсутствовали типичные для этой болезни обмороки, а единственным симптомом была повышенная утомляемость. Об этом в региональном минздраве сообщили 11 мая.

Благодаря суточному холтеровскому мониторированию получилось зафиксировать опасные изменения ритма, невидимые на обычной ЭКГ. Синдром Бругада коварен тем, что из-за мутации в генах нарушается работа натриевых каналов сердца, искажая его электрический потенциал. Это создает риск внезапной фибрилляции желудочков во время сна или отдыха — состояния, которое без использования дефибриллятора приводит к летальному исходу всего за 3–5 минут.

Чтобы обезопасить жизнь пациентки, врачи приняли решение об экстренной установке имплантируемого электрокардиостимулятора (ЭКС). Это устройство непрерывно следит за сердечным ритмом и, в случае критического сбоя, наносит автоматический удар током, мгновенно возвращая сердце к нормальной работе. После успешной операции женщина была выписана из стационара в хорошем самочувствии, избавившись от смертельной угрозы.