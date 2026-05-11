За неделю в Воронежской области подорожали все марки бензина и дизельное топливо

В Воронежской области зафиксирован рост цен на все виды автомобильного топлива. По данным еженедельного мониторинга Воронежстата, за отчетный период подорожание коснулось как популярных марок бензина, так и дизельного топлива.

Наиболее востребованные марки бензина показали умеренный рост: стоимость АИ-92 увеличилась до 63,88 руб. за литр (на 5 копеек), а АИ-95 подорожал с 69,59 до 69,63 руб. В премиальном сегменте динамика оказалась более выраженной — литр АИ-98 к 7 мая оценивался в 93,26 руб., что на 33 копейки выше показателей предыдущей недели.

Изменения затронули и дизельное топливо, средняя цена которого поднялась на 0,37%. Если неделей ранее литр дизеля стоил 73,13 руб., то по актуальным данным его стоимость достигла 73,34 руб.