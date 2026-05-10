По всей Воронежской области установили высокий класс пожарной опасности

На всей территории Воронежской области установили высокий IV класс пожарной опасности. Информация об этом размещена на сайте ГУ МЧС России по Воронежской области 10 мая.

Напомним, что изначально в списке муниципалитетов с высокой степенью возникновения лесных и ландшафтных возгораний было всего шесть районов, затем их стало 18, через сутки – 30. И вот теперь в список вошли Воронеж, Рамонский, Верхнехавский и Новоусманский районы.

