Воронежскую военно-воздушную академию разделят на три независимых учреждения

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», который базируется в Воронеже, реорганизуют. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина размещено на официальном сайте правовых актов.

Из состава академии выделят два самостоятельных учреждения - Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. При этом воронежская академия останется головным учебным заведением по подготовке кадров для Военно-космических сил России.

До 1 сентября этого года Министерство обороны РФ проведет все необходимые организационные изменения, утвердит уставы для новых заведений и закрепит за ними объекты недвижимости.