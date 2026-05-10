Воронежская легкоатлетка выиграла университетский турнир в США

Эмилия Тангара. Фото из телеграм-канала Павла Чибисова.

В Каньоне (штат Техас) финишировал Lone Star Conference Championship. В легкоатлетическом турнире приняли участие студенты 18 вузов. Воронежская спортсменка Эмилия Тангара, представлявшая университет Западного Техаса A&M, завоевала две награды.

Эмилия победила на 400-метровке с барьерами с результатом 55,68 секунды. А в эстафете 4х400 метров команда вуза Тангары финишировала второй с результатом 3 минуты 39,36 секунды. Результат воронежской спортсменки на своем этапе – 51,92 секунды. Впереди Тангару ждет еще более престижный студенческий турнир – он пройдет с 21 по 23 мая в Эмпории (штат Канзас).

