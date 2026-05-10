В Воронеже водители автобусов намеренно заклеивают валидаторы изолентой

О случаях махинаций с тарификацией при оплате проезда на маршрутах №№ 366а и 366в в Воронеже сообщает телеграм-канал «Город и транспорт».

Оказывается, что водители заклеивают изолентой часть экрана, где обозначено название остановки, дабы не было видно, что выбрана неправильная остановка. Из-за этого происходит увеличение стоимости поездки (между населёнными пунктами действует тариф 3,4 рубля за километр).

Важно понимать, что в схемы обоих маршрутов официально включены почти все остановки, поэтому водители обязаны вовремя переключать их на головном терминале, к которому подключены валидаторы.

Воронежцам, которые столкнулись с подобной ситуацией, следует сорвать с экрана валидатора изоленту и проверить название остановки. Если название остановки не совпадает с той, откуда садился пассажир, нужно попросить водителя переключиться на нужную остановку. При его отказе нужно сообщить в бот @vrntrans_bot с указанием маршрута, госномера автобуса и времени.