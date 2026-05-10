Резкую смену погоды прогнозируют воронежские синоптики

11 мая днем будет +20 градусов, дожди усилятся. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара, которая окутала Воронежскую область 8 и 9 мая, сойдет на нет уже сегодня. Об этом уверяет региональный Гидрометцентр.

10 мая воздух прогреется до +18 градусов, в течение дня пройдут кратковременные дожди, ночью будет +14 градусов, облачно с прояснениями.

11 мая днем будет +20 градусов, дожди усилятся. Лишь к вечеру, когда осадки прекратятся, выглянет солнышко. Ночью +12 градусов.

12 мая днем будет +15 градусов, к вечеру чуточку потеплеет – до +19 градусов. Дожди и ветер 5-6 м/с. Ночью ожидается +12 градусов.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона