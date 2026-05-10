Воронежцы узнали даты приемной кампании-2026 в вузах

Кампания по приему документов в российские вузы стартует 20 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ сообщает ТАСС.

С предпоследней субботы первого месяца лета абитуриенты смогут подавать заявления на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Что касается точных дат завершения приемной кампании, то в каждом вузе она своя, но не позднее 20 сентября включительно.

