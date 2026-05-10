Жителям Левобережного района Воронежа вернули воду

Суммарно под аварийное отключение попал 21 дом.

Как известно, накануне жители набережной Авиастроителей, Ленинского проспекта и улицы Щорса остались без холодной воды. Суммарно под аварийное отключение попал 21 дом.

Специалисты РВК-Воронеж устранили повреждение на водоводе диаметром 200 миллиметров ближе к вечеру.

- Значительная часть времени понадобилась для демонтажа световой опоры и забора, которые мешали производству работ, - пояснили в водоканале.

Аварийной бригаде пришлось разработать котлован площадью более 60 «квадратов», а уже затем отремонтировать трубопровод. Самое главное, что вода вернулась во все дома жителей.

