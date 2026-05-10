Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 6:00

Жителям Левобережного района Воронежа вернули воду

Коммунальщики устранили повреждение на водоводе диаметром 200 мм
Алексей СЕРГУНИН
Суммарно под аварийное отключение попал 21 дом.

Суммарно под аварийное отключение попал 21 дом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как известно, накануне жители набережной Авиастроителей, Ленинского проспекта и улицы Щорса остались без холодной воды. Суммарно под аварийное отключение попал 21 дом.

Специалисты РВК-Воронеж устранили повреждение на водоводе диаметром 200 миллиметров ближе к вечеру.

- Значительная часть времени понадобилась для демонтажа световой опоры и забора, которые мешали производству работ, - пояснили в водоканале.

Аварийной бригаде пришлось разработать котлован площадью более 60 «квадратов», а уже затем отремонтировать трубопровод. Самое главное, что вода вернулась во все дома жителей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона