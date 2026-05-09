Воронежского героя Бориса Нижевёнка наградили на Саур-Могиле в ДНР

Фото - из телеграм-канала Правительства Воронежской области

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил уроженцу Воронежской области, Герою России Борису Нижевёнку медаль «Золотая Звезда» Героя ДНР. Торжественная церемония состоялась 8 мая у подножия мемориального комплекса на Саур-Могиле.

Высокую награду Борис Нижевёнок получил в преддверии Дня Победы. Медаль «Золотая Звезда» Героя Донецкой Народной Республики присвоена ему за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Борис Нижевёнок — участник специальной военной операции, кавалер шести орденов Мужества. В настоящее время он также руководит АНО «Ассоциация ветеранов специальной военной операции Воронежской области», занимаясь поддержкой бойцов и их семей.

Саур-Могила выбрана местом для церемонии не случайно. Легендарная высота является символом воинской славы: в годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса, а в 2014 году рубежи защищали ополченцы. Для всех поколений защитников Отечества этот мемориал остается священным местом памяти.