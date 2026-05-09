Рядом с детским садом в Воронеже жестоко убили ежа

Внимание зоозащитников в Воронеже привлек шокирующий случай, произошедший днем 8 мая на территории у детского сада №170 (Краснозвездная, 18а). По предварительной информации, группа неизвестных жестоко расправилась с ежом, используя палки.

Как сообщают в АНО Центр охраны «Наша природа», сигнал поступил от местной жительницы Галины.

- Обычный ежик. Маленький, беззащитный. Он просто жил рядом с нами, помогал спасать клумбы от насекомых. Как мог мешать неизвестным живодерам? Никак. Просто попал под руку», - отмечают зоологи в соцсетях.

Трагедия произошла в промежутке с 11:00 до 16:00. Тело животного до сих пор находится на месте — никто его не убрал, и дети смогут видеть останки все выходные. Это особенно тяжело с учетом того, что садик расположен в жилом районе у дома напротив.

Зоозащитники отметили, что если информация подтвердится, содеянное подпадает под ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Отягчающие признаки: совершение группой лиц, а главное — преступление могло произойти в присутствии несовершеннолетних. Наказание: до 5 лет лишения свободы, либо принудительные работы, либо штраф до 300 000 рублей.

Зоозащитники уже работают над получением видеозаписей. Камеры наблюдения установлены на доме и на крыше детсада. Активисты намерены подать коллективное заявление в полицию. Всех, кто располагает любой информацией об инциденте, просят связаться с АНО Центр охраны «Наша природа».