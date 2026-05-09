Сын фронтовика перед 9 мая получил гражданство России в Воронежской области

В преддверии 9 Мая сотрудники УВМ ГУ МВД России по Воронежской области исполнили заветную мечту Анатолия Петровича Заброды. История его семьи тесно связана с довоенным временем и долгими годами жизни в Казахстане. Несмотря на десятилетия вдали от родины, Анатолий Петрович всегда считал себя русским человеком и мечтал вернуться в Россию, куда ранее уже переехали его дети и внуки. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

В марте мужчина обратился с заявлением о приеме в гражданство. Миграционные полицейские проявили максимальное содействие, оперативно подготовив все документы к великому празднику. В торжественной обстановке Анатолий Петрович принес Присягу и получил российский паспорт.

Новоиспеченный гражданин тепло поблагодарил сотрудников полиции за чуткость и профессионализм. Для всей его семьи получение российского паспорта стало важнейшим историческим событием, символизирующим возвращение к корням.

