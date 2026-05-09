Воронежская область попала в «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз

Воронежская область 9 мая оказалась в «желтом» уровне погодной опасности из-за гроз. Соответствующие данные опубликовали на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.

Согласно предупреждению, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всех праздничных выходных. Период действия предупреждения по грозам рассчитан до 6 утра 11 мая. Удары молний могут стать причиной возгораний в лесах и на открытых территориях.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности: в грозу не укрываться под одинокими деревьями.

При этом температурный фон 9 и 10 мая останется прежним — около +24...+26 °С, ветер также ожидается западный. Будет дуть со скоростью 8–13 м/с.