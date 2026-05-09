В Левобережном районе Воронежа пропала вода в домах на трех улицах из-за аварии

Специалисты «РВК-Воронеж» приступили к восстановлению подачи холодной воды в Левобережном районе города. На время проведения аварийных работ бригада ресурсоснабжающей организации вынужденно ограничила ресурс в нескольких жилых зданиях.

Подача холодной воды временно приостановлена по следующим адресам:

- Набережная Авиастроителей: 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30А, 38, 42, 44.

- Ленинский проспект: 23, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 39, 41.

- Улица Щорса: 105, 107.

Чтобы минимизировать дискомфорт для жителей на время ремонта, компания организовала подвоз воды.

Техническую воду можно получить по адресам:

- Между домами №38 и №39 на набережной Авиастроителей;

- Ленинский проспект, 39;

- набережная Авиастроителей, 26.

Бесплатные автоматы с питьевой водой работают по адресам:

- переулок Ольховый, 2в;

- переулок Ольховый, 9б.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы завершить работы и восстановить штатное водоснабжение жителей Левобережного района в кратчайшие сроки.