В 30 районах установилась пожароопасность IV класса в Воронежской области

По состоянию на 9 мая на территории 30 муниципальных образований в Воронежской области установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). На остальной территории региона сохраняется III класс (средняя степень). Это следует из прогноза МЧС.

Всего за сутки список «красных зон» увеличился в три раза. Первыми в зону высокого риска попали Борисоглебский городской округ, а также Бобровский, Бутурлиновский, Калачеевский, Каменский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Подгоренский и Таловский районы.

Однако установившаяся в регионе 30-градусная жара значительно расширила этот перечень. На данный момент в него также вошли Нововоронеж, Аннинский, Грибановский, Каширский, Нижнедевицкий, Панинский, Поворинский, Репьевский, Семилукский, Терновский, Хохольский и Эртильский районы.

В связи с высокой степенью опасности МЧС ввело усиленный режим мониторинга в муниципальных районах с IV классом:

- Наземное патрулирование лесов будет осуществляться не менее двух раз в период с 8 до 20 часов. Особое внимание уделят местам проведения огнеопасных работ и зонам массового отдыха граждан.

- Осмотр лесов с целью обнаружения пожаров на наблюдательных пунктах (не оборудованных автоматикой) будет проводиться с 9 до 20 часов не реже одного раза в два часа.

Спасатели призывают воронежцев воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и сухой травы в праздничный день. Любое неосторожное обращение с огнем на фоне аномальной жары может привести к крупным ландшафтным пожарам.