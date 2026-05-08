В воронежском райцентре отменили массовые мероприятия на День Победы

В воронежском райцентре Россошь 9 мая отменили общегородскую церемонию возложения венков и цветов к Центральной братской могиле. Массовое мероприятие должно было состояться в 10 часов.

В администрации сообщили, что решение продиктовано соображениями безопасности. Этот район регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.

- Учитывая складывающуюся в регионе обстановку в сфере противодействия терроризму, в том числе в условиях проведения специальной военной операции, когда массовое скопление людей является целью для атак БПЛА, ранее объявленное общегородское возложение на братской могиле отменено, — сообщили в администрации.