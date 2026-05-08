Прокуратура через суд взыскала с осужденного за мошенничество воронежца 350 тысяч

Прокуратура Павловского района Воронежской области потребовала через суд взыскать с осужденного за махинации с социальными выплатами причиненный ущерб.

Надзорное ведомство выяснило, что в 2023 году мужчина предоставил ложные сведения, что позволило ему незаконно получить пособие в 350 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности по госпрограмме «Социальная поддержка граждан».

Суд признал его виновным в мошенничестве, назначив штраф в размере 60 тысяч рублей. При этом , прокурорская проверка установила, что фигурант не вернул похищенные деньги. С этим иском и обратилась в суд прокуратура.

Требования прокурора суд удовлетворил, причиненный ущерб возмещен осужденным в полном объеме.