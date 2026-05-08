НовостиПроисшествия8 мая 2026 15:06

В столкновении «Форда» и КамАЗа под Воронежем погибла 59-летняя женщина

В воронежских Семилуках легковушка влетала под грузовик, погибла женщина-водитель
Ирина КАЗАНИНА
Страшная авария произошла в Семилуках Воронежской области. На улице Транспортной в 10.30 в пятницу 8 мая столкнулись автомобили «Форд» и КамАЗ. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент происшествия. На нем видно, что удар грузовика пришелся в водительскую сторону легковушки.

В результате аварии погибла 59-летняя женщина, которая управляла иномаркой.

На месте ДТП работали спасатели, они отключали аккумуляторы пострадавших машин. Проводится проверка Госавтоинспекции.