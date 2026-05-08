НовостиОбщество8 мая 2026 16:09

От укусов клещей пострадали 312 воронежцев

В реальности число покусанных гораздо больше
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Невиданная активность клещей в этом году стала причиной большого числа пострадавших от укусов жителей. По данным официальной статистики, которую ведет региональное управление Роспотребнадзора, с начала года от нападения кровососов уже пострадали 312 жителей региона.

Эксперты отмечают, что в настоящее время обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений. Но в реальности число покусанных гораздо больше, не все обращаются к врачам.

Для профилактики нападения клещей в регионе в местах массового пребывания и отдыха людей проведены обработки на территории 289,76 га. Эффективность этих мер по результатам контроля составляет 100%.

Эксперты напоминают отдыхающим о необходимости использования репеллентов при посещении лесов.