В Воронежскую область поступили 20 тысяч конвертов с портретом Николая Ватутина

В Воронежской области в почтовые отделения поступили конверты с портретом Героя Советского Союза Николая Ватутина. Выпуск конвертов приурочен к 125-летию со дня рождения уроженца Воронежской губернии, советского военачальника, генерала армии.

На конверте Ватутин изображен на фоне карты Ворошиловградской наступательной операции и сцены боя. А на марке - эмблема к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общий тираж конвертов составил 500 тысяч экземпляров, из них 20 тысяч поступили в почтовые отделения Воронежской области. Конверты доступны к покупке в центральном почтовом отделении Воронежа по адресу: проспект Революции, 25.