Реконструкция моста в воронежской Россоши вышла на завершающую стадию

В Воронежской области вышла на финишный этап реконструкция Горбатого моста в Россоши, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж».

Работы на ключевом путепроводе, который соединяет части районного центра, проводит «Россошанское ДРСУ № 1». На сегодня строители полностью смонтировали мостовые балки на двух пролетах нового моста. Готовы четыре из пяти опор, возводится последняя. На следующем этапе мостостроители начнут подготовку в устройству покрытия.

Напомним, открытия моста россошанцы ждут с нетерпением. Работы начались в октябре прошлого года. Из-за ремонта они лишены возможности ездить на работу коротким путем, а пользуются объездными маршрутами.