В Воронежской области перекрыли два крупных канала поставки наркотиков

Сотрудники регионального УФСБ в апреле пресекли деятельность двух межрегиональных цепочек наркотрафика. Силовикам удалось изъять крупные партии запрещенных веществ, которые планировали продать на территории области. Об этом в ведомстве сообщили 8 мая.

Первое задержание произошло в Рамонском районе. Оперативники остановили автомобиль 36-летней россиянки, в котором при досмотре нашли более 3 кг мефедрона. Вторую группу задержали в самом Воронеже: в руки сотрудников ФСБ попали трое местных жителей (двое парней и девушка в возрасте от 17 до 22 лет). В рюкзаке у девушки обнаружили еще килограмм того же вещества, который компания собиралась расфасовать и продать через «закладки».

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемые взяты под стражу, сейчас следователи устанавливают другие возможные эпизоды их деятельности.