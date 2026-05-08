Воронеж украсили к 9 Мая

Иллюминация будет работать по графику уличного освещения: она включится вместе с фонарями с наступлением сумерек и будет гореть до полуночи Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня Победы на улицах города появились праздничные флаги. Оформление уже можно увидеть на проспекте Революции, улицах Ворошилова и Кольцовской, на Чернавском мосту, у парка «Орленок», возле Музея-диорамы и в других точках города. Об этом 8 мая сообщил мэр Сергей Петрин.

С 8 по 11 мая праздничную атмосферу дополнит тематическая архитектурная подсветка. Она украсит фасады здания областного Правительства, Никитинской библиотеки и театра оперы и балета.

Иллюминация будет работать по графику уличного освещения: она включится вместе с фонарями с наступлением сумерек и будет гореть до полуночи.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что в кинотеатрах Воронежа 9 мая будут транслировать в прямом эфире Парад Победы с Красной Площади. Мероприятие проходит в рамках патриотической акции «Парад Победы на большом экране».