Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 12:10

На зданиях площади Ленина в Воронеже появится праздничная трансляция

Ее можно будет увидеть в течение трех выходных дней
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже на День Победы включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Она будет транслироваться на фасады зданий правительства Воронежской области, театра оперы и балета, а также библиотеки имени И.С.Никитина. Увидеть подсветку на площади Ленина можно будет ежедневно с 8 по 11 мая с момента включения уличного освещения и до полуночи.

Также перед праздником город украсили флагами. Они появились на проспекте Революции, улицах Ворошилова, Кольцовской, Чернавском мосту, у парка «Орленок», в районе Музея-диорамы и других местах.