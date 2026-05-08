На зданиях площади Ленина в Воронеже появится праздничная трансляция

В Воронеже на День Победы включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Она будет транслироваться на фасады зданий правительства Воронежской области, театра оперы и балета, а также библиотеки имени И.С.Никитина. Увидеть подсветку на площади Ленина можно будет ежедневно с 8 по 11 мая с момента включения уличного освещения и до полуночи.

Также перед праздником город украсили флагами. Они появились на проспекте Революции, улицах Ворошилова, Кольцовской, Чернавском мосту, у парка «Орленок», в районе Музея-диорамы и других местах.