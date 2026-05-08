На воронежском предприятии работник склада попал под тележку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

На воронежском предприятии ООО «Глобальные Напитки», безалкогольные напитки, произошел несчастный случай. Об этом сообщили в государственной трудовой инспекции региона.

01 мая во время уборки на складе готовой продукции 43-летний комплектовщик попал под движущуюся тележку. В результате мужчина получил тяжелые повреждения левой ноги.

По факту ЧП сотрудники трудинспекции начали расследование, которое установит обстоятельства и причины произошедшего.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».