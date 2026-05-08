В Воронежской области проживает 155 участников и инвалидов Великой Отечественной войны

В Воронежской области на сегодня проживают 155 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Александр Гусев на торжественном собрании, посвящённом Дню Победы.

В годы войны на фронт ушли более 563 тысяч жителей региона, из них не вернулись больше 330 тысяч. Около 300 жителей Воронежской области удостоены звания Героя Советского Союза или стали полными кавалерами ордена Славы.

Александр Гусев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и отметил важность сохранения исторической памяти:

– Наша память живет в мемориалах и обелисках, в названиях улиц и площадей. Но главное, что память – в сердцах всех послевоенных поколений. Именно это делает подвиг победителей бессмертным. С каждым годом, к сожалению, всё меньше остается очевидцев тех трагических и судьбоносных событий. Мы бесконечно благодарны всем нашим дорогим ветеранам за жертвенность и стойкость, за ненависть к врагу и любовь к Родине.