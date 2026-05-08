Воронежские школьники помыли памятники Ленинского района ко Дню Победы

Фото управы Ленинского района

Накануне Дня Победы в Ленинском районе Воронежа прошла акция «Сохраним свое прошлое!», имеющая боле чем десятилетнюю историю. Традиционно в начале мая школьники и волонтеры – студенты ВУЗов и других учебных заведений района приводят в порядок памятники и места воинских захоронений. Участие в подобных мероприятиях, по мнению их организаторов, способствует развитию у молодежи патриотического мировоззрения, бережного отношения к истории родной страны.

В этом году акция проводится в рамках подготовки к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и посвящена отмечаемому в апреле Международному Дню охраны памятников и исторических мест.

- В Ленинском районе много знаковых исторических и памятных мест: Чижовский плацдарм, Литературный некрополь, стенд на улице Кирова «Их именами названы улицы Ленинского района», памятник И.А. Бунину; мемориальные доски, посвященные защитникам Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы не ограничиваемся одной конкретной датой. Работаем вместе с активистами всю неделю – сказал глава Ленинского района Иван Молоканов.

В этот раз время с помощью специальной техники школьники отмыли от налета и пыли памятники Ивану Бунину (Волонтерский отряд «Светлый» из школы № 13), Литературный некрополь (учащиеся школы № 40), стенд «Их именами названы улицы Ленинского района» (учащиеся школы № 38), несколько десятков мемориальных досок в честь героев Великой Отечественной войны, расположенных вблизи школ. А 7 мая добровольцы из школы № 27 навели порядок на Чижовском плацдарме.

Следует отметить, что постоянным партнером акции является МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района», предоставивший технику для помывки памятников.