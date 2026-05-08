Поликлиники Воронежской области переходят на праздничный режим

Медицинские организации Воронежской области на время майских каникул переходят на особый режим работы. В праздничные даты поликлиники и консультации будут принимать пациентов по сокращенному графику субботы и воскресенья, а стационары продолжат оказывать помощь круглосуточно. Об этом напомнили в региональном минздраве 8 мая.

Большинство поликлиник 1, 3 и 9 мая будут работать по графику воскресного дня. В субботы и праздничные понедельники — 2, 10 и 11 мая — врачи примут пациентов по расписанию субботы. В таком же режиме будут открыты кабинеты неотложной помощи. Женские консультации в целом следуют этому же правилу, однако некоторые из них 2, 10 и 11 мая могут работать полный день — этот момент лучше уточнить заранее в регистратуре или на сайте регионального Минздрава.

Специализированные службы также изменят часы приема. Воронежское патологоанатомическое бюро будет работать с 08:00 до 14:00 почти все праздничные дни, кроме 2 и 10 мая, когда прием будет вестись круглосуточно. Бюро судмедэкспертизы (СМЭ) выйдет на работу 2 и 10 мая с 08:00 до 13:00, а в остальные выходные — 1, 3, 9 и 11 мая — приема не будет. Стационары в больницах продолжат работать без выходных в режиме дежурств.