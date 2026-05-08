Бобры устроили потоп на мосту под Воронежем

В Воронежской области бобры стали виновниками затопления моста в Рамонском районе. Животные решили соорудить плотину на небольшой речушке Быстрик неподалеку от села Большая Верейка.

Нагромождение деревьев настолько замедлило течение реки, что привело к затоплению моста. Ситуацию осложнила и забитая мусором водоотводная труба под переправой.

В результате бобровое семейство из-за разлива речушки отрезало от цивилизации несколько домов.

На место для выяснения причин прибыла комиссия, в состав которой вошли специалисты Минприроды Воронежской области, сотрудники МЧС, а также местной администрации. Осмотрев место подтопления, они решили провести очистку водопропускной трубы.

Если эта мера не поможет, то по согласованию с министерством лесного хозяйства области также рассмотрят возможность ликвидации бобровой плотины.