НовостиОбщество8 мая 2026 10:14

Бобры устроили потоп на мосту под Воронежем

Из-за их плотины разлив отрезал от цивилизации несколько домов
Ирина КАЗАНИНА
Фото минприроды Воронежской области

В Воронежской области бобры стали виновниками затопления моста в Рамонском районе. Животные решили соорудить плотину на небольшой речушке Быстрик неподалеку от села Большая Верейка.

Нагромождение деревьев настолько замедлило течение реки, что привело к затоплению моста. Ситуацию осложнила и забитая мусором водоотводная труба под переправой.

В результате бобровое семейство из-за разлива речушки отрезало от цивилизации несколько домов.

На место для выяснения причин прибыла комиссия, в состав которой вошли специалисты Минприроды Воронежской области, сотрудники МЧС, а также местной администрации. Осмотрев место подтопления, они решили провести очистку водопропускной трубы.

Если эта мера не поможет, то по согласованию с министерством лесного хозяйства области также рассмотрят возможность ликвидации бобровой плотины.