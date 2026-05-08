Воронежские автоинспекторы спасли дачницу с тяжелой травмой

Воронежские автоинспекторы помогли горожанке с серьезной травмой вовремя попасть в больницу. Женщина сильно повредила руку во время работы на даче и нуждалась в экстренной медицинской помощи, а городские пробки могли сделать дорогу до врачей слишком долгой. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 8 мая.

Случай произошел накануне около часа дня на Московском проспекте. К экипажу ДПС, дежурившему у дома №144, подбежала взволнованная женщина. Она объяснила, что в ее машине находится родственница с тяжелой травмой кисти — счет шел на минуты, и везти пострадавшую самостоятельно в плотном потоке машин было рискованно.

Полицейские среагировали мгновенно: они пересадили женщин в патрульный автомобиль и с включенными сиренами и спецсигналами доставили их прямо к дверям приемного покоя. Передав пациентку медикам, инспекторы вернулись к службе, а спасенная горожанка выразила инспекторам благодарность за оперативность и неравнодушие.