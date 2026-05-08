В Воронеже волонтеры спасают четырех детенышей куницы

В центре Воронежа сотрудники местного предприятия спасли четверых детенышей каменной куницы. Малыши не выдержали сильной майской жары и начали буквально падать на головы прохожим. Об этом сообщили волонтеры сообщества помощи диким животным «Сердце леса» накануне.

Как выяснилось, семейство куниц обустроило гнездо в укромном месте под самой крышей здания. Однако из-за высокого градуса на улице чердак раскалился, и детенышам стало слишком душно. В поисках прохлады кунята начали выползать из убежища и один за другим срываться на асфальт. Сначала люди нашли троих «щенков», а пока оформляли их передачу специалистам, обнаружили и четвертого беглеца.

Всех найденышей передали волонтерам сообщества помощи диким животным «Сердце леса». Сейчас крохи находятся в заботливых руках — их осматривают, отпаивают и обеспечивают им комфортную температуру. Как только кунята подрастут и научатся охотиться, их планируют вернуть в привычную среду обитания.