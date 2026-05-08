Воронеж
НовостиОбщество8 мая 2026 8:07

Под Воронежем мужчину оштрафовали за рыбалку с сетями на Дону

Мужчина использовал запрещенные снасти и лишится не только улова, но и имущества
Анастасия АСТАШОВА
Он ловил рыбу с помощью самодельных сетей из лески

Он ловил рыбу с помощью самодельных сетей из лески

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд оштрафовал жителя Богучарского района за незаконную рыбалку на Дону. Мужчина использовал запрещенные снасти, за что теперь поплатится рублем и имуществом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 7 мая.

Нарушителя поймали в марте. Выяснилось, что он ловил рыбу с помощью самодельных сетей из лески. Согласно правилам для рыбохозяйственного бассейна, такие «кустарные» орудия лова строго запрещены, так как они наносят вред природе.

Суд признал рыбака виновным и назначил ему штраф в размере 3 000 рублей. Сами сети у мужчины конфисковали — по закону их должны уничтожить. У нарушителя еще есть время, чтобы обжаловать это решение, так как постановление пока не вступило в силу.

